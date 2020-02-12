İstanbul'da hasta kadın sağlık çalışanına tokat attı

İstanbul'da iddiaya göre bir kadın mesai saatleri dışında ilaç yazdırma isteğine olumlu yanıt alamayınca sağlık çalışanına saldırdı.

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İstanbul Bayrampaşa'da bir kadının tıbbi sekretere attığı tokat güvenlik kamerasına yansıdı.

Geçtiğimiz günlerde Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre bir hasta, mesai saati dışında merkeze gelerek ilaç yazdırmak istedi.

Beklemesi istenilen kadın görevlilere bağırmaya başladı. Öfkeli kadın, danışmada bulunan tıbbı sekretere tokat attı.

Kadın bir süre sonra sağlık ocağını terk etti. Yaşanan bu anlar sağlık ocağının güvenlik kamerasına yansırken sağlık çalışanı kadından şikayetçi oldu.

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