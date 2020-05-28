İstanbul'da iki arkadaşın kavgası kanlı bitti: 1 ölü

Eyüpsultan'da bir kişi, tartıştığı arkadaşını tabancayla vurarak öldürdü. Olay sonrası kaçan zanlı, kovalamaca sonucu yakalanarak tutuklandı.

DHA 28.05.2020 - 13:02

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İstanbul'un Eyüpsultan ilçesi Rami Cuma Mahallesi Sedat Bora Sokak üzerinde dün saat 22.20 sıralarında iddialara göre alkol almaya başlayan Vidadi S. (31) ve arkadaşı Ali Ekber N. (28) henüz nedeni bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı.

SİLAHLA VURDU

Kısa sürede iki arkadaş arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada Vidadi S., Ali Ekber N. tarafından tabancayla vuruldu.

Ağır yaralanan Vidadi S., kaldırıldığı hastanade hayatını kaybetti.

KAÇMAYA ÇALIŞTI, YAKALANIP TUTUKLANDI

Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler olay yerinden kaçmaya çalışan şüpheliyi kovalamaca sonucunda yakaladı.

Emniyete getirilen şüpheli Ali Ekber N.'nin arkadaşı Vidadi S. ile olaydan önce alkol aldıklarını, nedenini hatırlamadığı bir sebeple tartışmaya başladıklarını, daha sonra Vidadi S.'yi silahla vurduktan sonra korkarak olay yerinden kaçtığını söylediği öğrenildi.

Şüpheli tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkardığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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