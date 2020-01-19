İstanbul'da kamyonet istinat duvarında asılı kaldı

İstanbul Kağıthane'de refüjü alamayan kamyonet istinat duvarında asılı kaldı.

Nurtepe Mahallesi Eyüp Sultan Caddesi’nde meydana gelen olayda, Alibeyköy istikametinden Kağıthane yönüne giden Üzeyir T, idaresindeki kapalı kasa kamyonet, kavşakta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan kamyonet refüjü geçtikten sonra parkın istinat duvarına çakıldı.

Şans eseri baba ve oğlu yara almadan kurtuldu.



Hasbahçe parkının istinat duvarından kafa üstü yere çakılan kamyonette sürücü ve yanında bulunan oğlu yara almadan kazayı atlattı.

Sürücü Üzeyir T, ve 20 yaşlarındaki oğlu, kendi imkanlarıyla kamyonetten çıktıktan sonra durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Daha sonra kazayı duyan sürücünün yakınları olay yerine geldi.

Kaza yerine sevk edilen çekici yardımıyla askıda kalan kamyoneti kaldırıldı.