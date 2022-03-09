İstanbul'da kar yağışı ne zaman başlayacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) yayınladığı günlük hava raporuna göre bugün öğleden sonra İstanbul'da sulu karın etkili olması bekleniyor. MGM'nin haftalık tahminlerine göre kar yağışının dört gün boyunca etkli olaca öngörülüyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye genelinin çok bulutlu , Çanakkale, İzmir ile Aydın'ın kıyı kesimleri dışında kalan tüm bölgelerin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

THY İSTANBUL'DA BAZI SEFERLERİNİ İPTAL ETTİ (HABERE GİT)

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile yarın zamanla İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Yağışların Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Antalya’nın doğusu ve Konya çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.



Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.



HAVA SICAKLIKLARI MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINA DÜŞECEK



İç ve batı kesimlerde yağışla birlikte 2 ila 5 derece azalacağı ve mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.



🗓9 Mart 2022 (Çarşamba)

☔Kuvvetli Yağışlara Dikkat!

💨Kuvvetli Rüzgara Dikkat!

⚠️Çığ Tehlikesine Dikkat!

🌡Hava Sıcaklığı: İç ve batı kesimlerde yağışla birlikte 2 ila 5 derece azalacağı ve mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/h347OXhkBR — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) March 9, 2022

KUVVETLİ YAĞIŞ VE ÇIĞ UYARISI



Meteoroloji'den yapılan uyarılarda rüzgarın öğle saatlerinden itibaren Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.



Ayrıca Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olduğu için dikkatli olunması uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 33 il için sarı kodlu uyarıda bulundu

BAZI İLLERDE HAVA DURUMU

EDİRNE 6°C

Çok bulutlu, hafif karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı



İSTANBUL 5°C

Çok bulutlu, hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı



KIRKLARELİ °5°C

Çok bulutlu, hafif karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı



KOCAELİ 5°C

Çok bulutlu, hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

A.KARAHİSAR , 3°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı



DENİZLİ, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, öğle saatlerinden sonra hafif olmak üzere karla karışık yağmurlu



İZMİR, 10°C

Çok bulutlu



MANİSA 8°C

Çok bulutlu

ADANA, 16°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.



ANTALYA, 14°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı, iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



HATAY, 15°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.



ISPARTA, 7°C

Çok bulutlu, yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

ANKARA, 5°C

Çok bulutlu, hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı



ESKİŞEHİR, 3°C

Çok bulutlu, hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı



KAYSERİ, 5°C

Çok bulutlu, yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı



KIRŞEHİR, 6°C

Çok bulutlu, yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

BOLU, 1°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı



DÜZCE, 4°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı



KASTAMONU, 2°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı



ZONGULDAK, 5°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

RİZE, 7°C

Çok bulutlu, yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.



SAMSUN, 5°C

Çok bulutlu, yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.



TOKAT, 4°C

Çok bulutlu, karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.



TRABZON , 7°C

Çok bulutlu, yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

ERZURUM, 2°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



KARS, 2°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.



MALATYA, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu



VAN, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey ve güney ilçelerinde yer yer yoğun olması bekleniyor.

DİYARBAKIR, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



GAZİANTEP, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı



SİİRT, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



ŞANLIURFA, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

İSTANBUL'A YENİDEN KAR GELİYOR