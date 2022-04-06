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İstanbul'da kayıp üniversite öğrencisi Hamit Egemen ormanlık alanda ölü bulundu

İstanbul Sarıyer'de kaldığı yurttan çıkarak Belgrat Ormanı'na gittiği belirlenen kayıp üniversiteli genç ölü olarak bulundu.

Haberler - Anadolu Ajansı 06.04.2022 - 16:24 | Son Güncelleme : 06.04.2022 - 16:44

İstanbul'da kayıp üniversite öğrencisi Hamit Egemen ormanlık alanda ölü bulundu

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'da kayıp olarak aranan 20 yaşındaki üniversite öğrencisinin Sarıyer'de ormanlık alanda cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Çorum'da yaşayan Arif Egemen, İstanbul Teknik Üniversitesinde okuyan oğlu Hamit Egemen'den haber alamaması üzerine durumu polise bildirdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hastane, eczane, otel gibi yerlerde güncel kaydı bulunmayan Hamit Egemen'in kaldığı Bahçeköy Kredi ve Yurtlar Kurumu Yurdunun kamera kayıtlarını inceledi.

Halit Egemen'in kaldığı öğrenci yurduna gelişi kamera kayıtlarına yansıdı. Halit Egemen'in kaldığı öğrenci yurduna gelişi kamera kayıtlarına yansıdı.

YURTTAN ÇIKIP ORMANA GİTTİ

Kayıtlarda yurda girdikten yarım saat sonra omzunda çantayla kaldığı yerin yanındaki ormanlık alana hızlıca girdiği görülen Hamit Egemen'in bulunması için polislerin yanı sıra AFAD ekipleri ve arama kurtarma köpekleriyle çalışma yürütüldü.

Çorum'da yaşayan Halit Egemen'in babası kayıp ihbarında bulunmuştu. Çorum'da yaşayan Halit Egemen'in babası kayıp ihbarında bulunmuştu.

Ekiplerce ormanda bulunan Halit Egemen'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Egemen'in cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

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