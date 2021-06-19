İstanbul'da kısıtlama öncesinde trafik yoğunluğu arttı

İstanbul'da, yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında bu akşam saat 21.00'de başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde trafikte yoğunluk oluştu.

Anadolu Ajansı 19.06.2021 - 17:55 | Son Güncelleme : 19.06.2021 - 17:56

İstanbul'da kısıtlama öncesinde trafik yoğunluğu arttı

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İçişleri Bakanlığı'nın "kademeli normalleşme" genelgesi uyarınca Türkiye genelinde pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde, kent genelinde özellikle ana arterlerde trafik yoğunluğu arttı.

Karaköy-Beşiktaş-Ortaköy istikametinde yoğunluk sebebiyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Yakası güzergahında yoğunluk oluştu.

D-100 Karayolu, TEM Otoyolu ile bazı bağlantı yollarında da yoğunluk gözlenirken, Fatih'ten Florya'ya kadar sahil yolunda trafik durma noktasına geldi.

Anadolu Yakası'nda da Avrasya Tüneli çıkışı, Acıbadem, Göztepe, Kozyatağı, Bostancı, Maltepe, Kartal ve Pendik bölgelerinde de trafik arttı.

TEM'de Çamlıca gişelerinden Sancaktepe'ye kadar araç yoğunluğunun arttığı gözlendi.

İBB Trafik Yoğunluk Haritası'na göre kentte trafik yoğunluğu 17.40 itibarıyla yüzde 63 olarak ölçüldü.

Öte yandan, İstiklal Caddesi'nde de vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

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