İstanbul'da küçük kıza taciz iddiası (Şüpheliye linç girişimi)

İstanbul Bağcılar'da küçük yaştaki kız çocuğunu taciz ettiği öne sürülen bir kişi, mahallesi tarafından linç edilmek istendi. Zanlıyı kalabalığın elinden polis kurtardı.



Göztepe mahallesi Pınarlı Sokak'ta meydana gelen olayda kimliği belirlenemeyen bir kişinin sokakta oyun oynayan bir kız çocuğunu taciz ettiği ve kaçıracağı iddiası mahaleliyi ayaklandırdı.

İki sokak aşağıda yakalanan adam, kalabalık bir grup tarafından dövüldü. Mahalle sakinleri polisi arayarak durumu bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, kalabalığın arasından kalan adamı linç girişiminden kurtardı. Emniyete götürülmeye çalışılan kişi, polis otosuna bindirildiği sırada, bazı kişiler aracın üzerine çıkıp engel oldu.

Polis ekipleri, öfkeli kalabalığın arasından aldığı adamı ve küçük kızın ailesini ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü. Soruşturma sürüyor.