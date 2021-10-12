İstanbul'da kuvvetli sağanak etkili oluyor

İstanbul'da akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak yağış nedeniyle birçok noktada trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Haberler - İHA - Anadolu Ajansı 12.10.2021 - 22:44

İstanbul'da kuvvetli sağanak etkili oluyor

genelinde öğle saatlerinde başlayan sağanak, akşam etkisini artırarak devam ediyor.

Avrupa Yakası'nda Şişli, Beyoğlu ve Beşiktaş ilçelerinde gök gürültülü sağanak etkili oluyor.

Esenyurt ve Beylikdüzü'nde de etkisini gösterirken, D-100 kara yolu Haramidere mevkisi Avcılar istikameti yan yolda araçlar yavaş ilerliyor.

D-100 kara yolu Ankara istikameti Zincirlikuyu ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde de trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Anadolu yakasında ise Üsküdar, Maltepe, Pendik, Beykoz ve Kartal’da kuvvetli sağanak etkili oluyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Kavacık istikametinde sis ve nedeniyle trafik yavaş ilerliyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...