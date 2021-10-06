İstanbul'da milyonluk vurgun yapıp İran'a kaçtı

İstanbul'da İranlı bir iş kadını iddiaya göre, 5 milyon 733 bin lirasını dolara çevirmek istedi.

İran uyruklulara danışmanlık yapan Farzad K.M. de, dolar kurunun yüksek olmasını bahane ederek, 5 milyon 733 bin lirayı kur düştükten sonra dolara çevirmesi gerektiğini söyledi.



İş kadını, parasını döviz bürosunda bulunan kasaya bıraktı.

Bir gün sonra şüpheli Farzad K.M. yanına bir arkadaşını alarak paraları kendisinin parasıymış gibi gösterip 173 bin dolar ve 60 bin lirayı nakit, geri kalan parayı ise Bitcoin hesabına yatırılmasını istedi.

Zanlı, parayı aldıktan sonra da İran'a kaçtı. İş kadını durumu öğrenince polise başvurdu.



Şüphelinin paraları alma görüntüleri de güvenlik kamerasına yansıdı.