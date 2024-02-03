İstanbul’da motosikletli magandadan tepki çeken paylaşım

İstanbul Zeytinburnu’nda motosikletli bir maganda, seyir halindeyken önce havaya ateş açtı, ardından karşı şeritten gelen otomobile silah doğrulttu. Trafik magandası o anları, “8 saattir trafiği tehlikeye sokmuyorum, uyuyordum.” notuyla paylaştı.

İstanbul’da motosikletli magandadan tepki çeken paylaşım

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Zeytinburnu’nda bir kişinin üzerinde seyir halindeyken çektiği videolar tepkilere neden oldu.

Çektiği videolarda diğer sürücüleri tehlikeye atacak şekilde motosiklet kullandığı görülen magandanın paylaştığı bir videoda, motosikletle seyir halindeyken havaya ateş ettiği ve bir süre sonra silahı karşı şeritte ilerleyen otomobilin sürücüsüne doğru çevirdiği görülüyor.

İstanbul’da motosikletli magandadan tepki çeken paylaşım - 1

Maganda bu görüntüyü sosyal medya hesabında, “8 saattir trafiği tehlikeye sokmuyorum, uyuyordum.” notu ile paylaştı.

Paylaşım, tepkilere neden oldu.

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