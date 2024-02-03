İstanbul’da motosikletli magandadan tepki çeken paylaşım

Zeytinburnu’nda bir kişinin motosiklet üzerinde seyir halindeyken çektiği videolar tepkilere neden oldu.



Çektiği videolarda diğer sürücüleri tehlikeye atacak şekilde motosiklet kullandığı görülen magandanın paylaştığı bir videoda, motosikletle seyir halindeyken havaya ateş ettiği ve bir süre sonra silahı karşı şeritte ilerleyen otomobilin sürücüsüne doğru çevirdiği görülüyor.

Maganda bu görüntüyü sosyal medya hesabında, “8 saattir trafiği tehlikeye sokmuyorum, uyuyordum.” notu ile paylaştı.



Paylaşım, tepkilere neden oldu.