İstanbul'da özel öğrenci yurdunda şüpheli ölüm

Sarıyer'de özel bir öğrenci yurdunda kalan 24 yaşındaki Somalili Maha İbrahim Omar, çatıdan düşerek hayatını kaybetti. Olaya ilişkin genç kızın arkadaşlarının ifadeleri alınacak.

İstanbul'da özel öğrenci yurdunda şüpheli ölüm

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'un Sarıyer ilçesinde, öğrenci yurdunun çatısından düşen üniversiteli öldü.
 
Ayazağa Mahallesi Şehit Naci Canan Tuncer Caddesi'nde bulunan 6 katlı özel öğrenci yurdunda kalan Somali uyruklu Maha İbrahim Omar (24) adlı öğrenci bilinmeyen nedenle saat 07.00 sıralarında çatı katından düştü.

Çevredekiler, yurda ait bahçe duvarının demirlerinin üzerinde duran birini görünce polise haber verdi.

İstanbul'da özel öğrenci yurdunda şüpheli ölüm - 1

İhbar üzerine olay yerine, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Maha İbrahim Omar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri inceleme ekibi yurtta ve çevresinde incelemeler yaptı.

Maha İbrahim Omar'ın cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Omar'ın arkadaşları ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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