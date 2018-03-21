İstanbul'da sahte para operasyonu

İstanbul'da Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şebekenin, piyasaya sürmek üzere yüklü miktarda sahte para bastığını tespit etti.

Şebeke üyelerini takibe alan ekipler, 15 Mart'ta Ümraniye'de bir matbaaya düzenledikleri operasyonda 1 kişiyi gözaltına aldı.

Adreste yapılan aramada, kesimi yapılmamış 20 liralık banknotlar halinde sahte 7 milyon lira ile çok sayıda baskı makinesi, fotokopi makinesi, yazıcı, plastik para kalıbı, ısıtıcı, bilgisayar ve rulo şeritler ele geçirildi.

Gözaltındaki şüphelinin işlemlerinin devam ettiği, soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan ve terör örgütü PKK ile irtibatlı olduğu tespit edilen 2 kişinin ise yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Şebekenin, 200,100 ve 50 liralık banknotların esnaf ve vatandaşlarca kontrol edilmesi nedeniyle parayı, dikkati çekmeden piyasaya sürülebilmesi için 20 liralık banknotlar şeklinde bastığı öğrenildi.