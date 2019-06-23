Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesine ilişkin kararının ardından bugün İstanbul'daki 10 milyon 560 bin 963 seçmen yeniden sandık başına gitti.



Saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi saat 17.00 itibariyle sona erdi. Oy kullanmak için tatilini erteleyen veya ara veren çok sayıda vatandaş da yola koyuldu.



Seçimler nedeniyle çok sayıda İstanbullu tatil planını değiştirmişti. Birçok tatil rezervasyonu iptal edilmiş veya ileri tarihe ertelenmişti.



Son günlerde oy kullanmak için İstanbul'a gelmek isteyen vatandaşlar nedeniyle otobüs ve uçaklar için ek seferler konulmuştu.