İstanbul'da takside taciz tartışması: ''Beni elledin'' dedi, ücreti ödemedi

İstanbul'da Şişli'den Sultanbeyli'ye giden ve yaklaşık 1000 lira tutan taksi ücretini ödemek istemeyen kadın yolcu ile şoför arasında taciz tartışması çıktı. Yaşananların araçtaki kamerayla kaydedildiğini belirten şoför "Beni elledin." diyen kadın müşterinin para ödememek için kendisine iftira attığını söyledi.

İstanbul'da takside taciz tartışması: ''Beni elledin'' dedi, ücreti ödemedi
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'da bir kadın, bindiği taksinin ücretini şoförün kendisini ettiği gerekçesiyle ödemedi.

İddiaya göre, önceki akşam gece saatlerinde Avrupa Yakası'ndaki Şişli ilçesinden taksiye binen kadın müşteri Anadolu Yakası'ndaki Sultanbeyli ilçesine gitmek istedi.

Sultanbeyli'ye gelen kadın, yaklaşık 1000 lira tutan taksi ücretini ödemedi. Taksici Serhat Dizgin, kadından taksi ücretini istedi. Taraflar arasında tartışma çıktı.

İstanbul'da takside taciz tartışması: ''Beni elledin'' dedi, ücreti ödemedi - 1

Araçtan inen kadın, "Beni elledin" diyerek parayı vermeyi reddetti ve polis çağıracağını söyledi.

Bunun üzerine Dizgin de kadına "Tamam polise gideriz. İftara atarak paramı mı çalacaksın? Hadi polise gidelim. Aracın içinde de kamera var. Her şey kayıtlı." diyerek kadına tepki gösterdi.

ücretini ödemeyen kadın yürüyerek yoluna devam etti.

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