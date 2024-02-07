İstanbul'da takside taciz tartışması: ''Beni elledin'' dedi, ücreti ödemedi

Araçtan inen kadın, "Beni elledin" diyerek parayı vermeyi reddetti ve polis çağıracağını söyledi.



Bunun üzerine Dizgin de kadına "Tamam polise gideriz. İftara atarak paramı mı çalacaksın? Hadi polise gidelim. Aracın içinde de kamera var. Her şey kayıtlı." diyerek kadına tepki gösterdi.



Taksi ücretini ödemeyen kadın yürüyerek yoluna devam etti.

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