İstanbul'da tramvay ile İETT otobüsü çarpıştı: 33 yaralı

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesi Alibeyköy Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde, sabah saatlerinde İETT otobüsü ile tramvay çarpıştı.



İş saati olması nedeniyle hem otobüs hem de tramvay oldukça kalabalıktı.

Taksim-Cebeci seferi yapan 36T hatlı otobüs, Taksim'den Cebeci'ye gidiyordu. Normal güzergahında ilerleyen otobüs, caddede rayların üstünden geçtiği sırada Alibeyköy Metro İstasyonu istikametinden gelen tramvay ile çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle sürüklenen otobüs, park halindeki iki otomobile ve bir güvenlik kulübesine çarptıktan sonra durabildi.

Tramvayın ikiye böldüğü otobüsün içindeki yaralılara ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı.

Olay yerine çok sayıda, ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen ambulans ile çevre hastanelere sevk edilirken, otobüs içinde sıkışan bir yolcu itfaiyenin çalışmasının ardından çıkartılarak hastaneye gönderildi.

Olaya ilişkin açıklama yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kazada 33 kişinin yaralandığını söyledi.



Kaza nedeniyle seferlerde ve trafik akışında aksama yaşandı.

Polis olayla ilgili çalışma başlatırken, bir haftadır tramvay hattındaki sinyalizasyonun arızalı olduğu iddia edildi.

