İstanbul'da Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 11 Aralık'ta Safa Mahallesi'nde bir araç içerisinde uyuşturucu madde satışı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Takibe aldıkları aracı Veysel Karani Caddesi'nde durduran ekipler, F.G. (27) ve B.İ.'yi (29) gözaltına aldı. F.G.'nin üzerinden bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
F.G.'nin evinde yapılan aramalarda, tabanca ve bu tabancaya ait 7 mermi, kurusıkı tabanca, 38 adet uyuşturucu hap, hassas terazi ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken B.İ. serbest bırakıldı.
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu
Anadolu AjansıTürkiye
Sancaktepe'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İstanbul'da Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 11 Aralık'ta Safa Mahallesi'nde bir araç içerisinde uyuşturucu madde satışı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.