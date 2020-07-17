İstanbul'da villa hırsızını bulmak için 128 kamera incelendi

İstanbul Sarıyer'de bir villadan hırsızlık yapan zanlı, jandarma ekiplerinin titiz çalışması sonucu kısa sürede yakalandı.



Uskumruköy'de bir villada hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. 2 dizüstü bilgisayar, 1 cep telefonu ve 1 bisikletin çalındığını tespit eden ekipler, çevredeki güvenlik kamearalarını incelemeye aldı.

İETT otobüs hatları, metro ve metrobüs hatlarının üzerinde bulunan kamera görüntüleri tarandı.

Esenyurt Haramidere mevkiinde metrobüsten indiği görüldü.

Şüphelinin yaya olarak kullanabileceği istikametler üzerindeki kamera görüntüleri de incelendi.



Toplamda 128 kamerayı 28 saat süreyle detaylı inceleyen ekipler, hırsızlık zanlısının bir rezidansa giriş yaptığını tespit etti.

Yapılan baskında A.H.Y. iki dizüstü bilgisayar, rezidans yakınında araziye sakladığı 1 cep telefonu ve olay yerine yakın bir bölgede araziye bıraktığı 1 bisiklet ile yakalandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.