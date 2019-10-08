İstanbul'da yağmur ve kazalar trafiği felç etti (Trafik yoğunluğu yüzde 71)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarının ardından sağanak sabah saatlerinden itibaren İstanbul genelinde etkili olmaya başladı.



Yağış nedeniyle sabah işe giden bazı vatandaşlar ıslanmaktan şemsiyeleri sayesinde kurtulurken bazıları ise yağmura hazırlıksız yakalandı. Yağmurla beraber trafik kazaları da meydana geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin yoğunluk haritasına göre saat 09.10'da trafik yoğunluğu yüzde 69 seviyesine ulaştı.



08.44 itibarıyla İstanbul'un trafiği...

İSTANBUL'DA KUVVETLİ YAĞIŞ



Marmara Bölgesi'nde İstanbul ve bölgenin doğusunda kuvvetli yağış bekleniyor.



Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki hava sıcaklığı mevsim normallerinin 1 ila 3 derece altında seyredecek.



Bölgede parçalı ve çok bulutlu hava hakim olurken, akşam saatlerine kadar sağanak tahmin ediliyor. Yağışların sabah ve öğle saatlerinde İstanbul ve bölgenin doğusunda (Kocaeli ve Yalova çevreleri ile Sakarya'nın kuzey ilçelerinde) yerel olarak kuvvetli (30-50 kg/m²) olacak.



Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönünden kuvvetli (40-60 Km/saat) olarak eseceği bölgede sel, su baskını ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Ayrıca, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde bugün sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Diğer yerlerde hava parçalı bulutlu olacak.

Öte yandan Muğla, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel olarak kuvvetli gerçekleşmesi öngörülen yağışlar nedeniyle, ani sel, su baskını, kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması önem taşıyor.