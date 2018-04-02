İstanbul’da halk otobüsünde kabus

İstanbul’da Mecidiyeköy’den Ortaköy’deki evine gitmek için saat 22.00 sıralarında halk otobüsüne binen üniversite öğrencisi bir genç kız, korku dolu anlar yaşadı.



Habertürk gazetesinde yer alan habere göre; Şubat ayında 19 yaşındaki L.M., bindiği özel halk otobüsünden inmek için Ortaköy’de düğmeye bastı. Ancak şoför A.A. durakta durmayarak devam etti.



İddiaya göre, otobüsü daha sonra durduran şoför, aracın ışıklarını kapatıp genç kızın yanına gitti. Kendisiyle konuşmak istediğini ve kimseyi aramamasını söyledi.



Şoföre tepki gösteren L.M. ise cep telefonuyla ailesini arayarak yardım istedi. Bunun üzerine otobüs şoförü kapıları açtı. Araçtan inen L.M., polise giderek şikâyetçi oldu.



Olay gecesi otobüste kimsenin kalmadığını belirten L.M., şöyle konuştu: “İnmek için 2 kere düğmeye bastım, durmadı. Şoföre seslendim, aracı kullanmaya devam etti ve daha sonra durdu. Aracın iç ışıkları sönüktü. Yanıma geldi, benimle konuşmak istediğini söyledi. Telefonla babamı aradım. ‘Korkma, sadece konuşmak istiyorum. Kimseyi arama’ dedi. Daha sonra geri çekildi. Kapıları açtı, otobüsten indim. Şahıs cinsel bir şekilde girişimde bulunmadı. Beni çok korkuttu. Okuldan geç çıktığım için bu saatte otobüse biniyorum. Şikâyetçiyim.”



Suçlamaları reddeden A.A. ise “Son seferimdi. Tüm yolcular inmişti, ışıkları söndürdüm. Evime erken gitmek için son durağa uğramadım. Yoluma devam ederken orta kapının ışığının yandığını gördüm. Bir bayan bir şeyler söyledi. Yabancıydı, anlamadım. İnmek istediğini anladım. Müsait bir yer bularak durdum, kapıyı açtım. Bayana karşı kötü bir niyetim yoktur. Asla temasta bulunmadım. Suçlamayı kabul etmiyorum” dedi.



Hazırlanan iddianamede, A.A.’nın “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve cinsel taciz” suçlarından 18 yıla kadar hapsi istendi.

