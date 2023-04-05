İstanbul'daki 50 özel hastane kapatılabilir

Melike Şahin-NTV



İstanbul'daki hastanelerde deprem riski incelemesi devam ediyor.



Sağlık Bakanlığı, İstanbul'da hizmet veren 160'a yakın özel hastanenin 110'undan deprem dayanıklılık raporlarını istedi.



Özel Hastaneler Birliği Başkanı Reşat Bahat, "Maalesef İstanbul'daki yaklaşık 110 hastanenin depremle ilgili raporları çok yeterli değil. Yani depreme güçlü olsalar da bunu kanıtlayacak bilgi ve belgeye sahip değiller. Çünkü bu hastaneler 1999 depreminden önce inşa edilmiş hastaneler. 99 depreminde yıkılmamışlar, ayaktalar ancak 2018 Deprem Yönetmeliği'ne göre hizmet verip veremeyecekleri konusunda ciddi kuşkular var." açıklamasında bulundu.



"50 ÖZEL HASTANE KAPATILABİLİR"

Reşat Bahat, 50'den fazla özel hastanenin hızla kapatılacağını öngörüyor.

İstanbul'da iki üniversite hastanesinin de aralarında bulunduğu 6 kamu hastanesi için tahliye kararı çıkmıştı. Şimdi özel hastaneler mercek altında.



Bahat, "Depremden 15 gün sonra il sağlık müdürlüğü bu raporlarımızı istedi. Özellikle de radyoloji ünitelerimiz ve olabilecek bir hasarın, radyasyon güvenliğini sıkıntıya sokabilir diye bizden röntgen ya da radyasyonla ilgili bölümlerimizin ruhsatlarının yenilenmesini talep etti." dedi.