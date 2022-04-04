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İstanbul'daki "ihaleye fesat karıştırma" soruşturmasında 11 kişiye tutuklama talebi

İstanbul merkezli 5 ilde eş zamanlı düzenlenen "ihaleye fesat karıştırmak" ve "resmi belgede sahtecilik" operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Avcılar eski Belediye Başkanı Handan Toprak'ın da aralarında bulunduğu 11 şüpheli tutuklama, 10 şüpheli ise adli kontrol talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Haberler - Anadolu Ajansı 04.04.2022 - 19:10

İstanbul'daki "ihaleye fesat karıştırma" soruşturmasında 11 kişiye tutuklama talebi

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve Avcılar eski Belediye Başkanı HandanToprak'ın da aralarında bulunduğu 21 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.

Adliyede savcılığa çıkarılan Avcılar eski Belediye Başkanı Handan Toprak'ın da aralarında bulunduğu 11 şüpheli tutuklama, 10 şüpheli ise adli kontrol tedbiri istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Şüphelilerin adliyedeki işlemleri sürüyor.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Avcılar Belediyesinin geçmiş dönemdeki birçok ihalesinde, "ihaleye fesat karıştırmak" ve "resmi belgede sahtecilik" olaylarını gerçekleştirerek, kamuyu zarara uğrattığı iddia edilen ve aralarında eski Belediye Başkanı Handan Toprak ile 15 belediye çalışanının da bulunduğu 27 şüpheli hakkında 1 Nisan'da gözaltı kararı vermişti.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir ve Tekirdağ'da düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 21 şüpheliyi yakalamıştı.

Diğer 6 şüphelinin Aralık 2021'de düzenlenen benzer bir operasyonda tutuklandıkları anlaşılmıştı.

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