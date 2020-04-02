İstanbul'dan Konya'ya otobüsle giden kadında corona virüs çıktı

İstanbul'da oturan çift, 21 Mart'ta Konya'nın Ereğli ilçesindeki oğullarını ziyarete gitti. Bir süre sonra kadında yüksek ateş şikayeti başladı.



Çift, corona virüs şüphesiyle Ereğli Devlet Hastanesi'ne müracaat etti. Yapılan Covid-19 testinde kadının sonuçları pozitif çıktı.



Kadın ilk tedavisinin ardından Konya'ya sevk edildi. Kadının henüz test sonuçları çıkmayan eşi de tedaviye alındı.



Kadının oğlu ve ailesi başta olmak üzere sağlık çalışanları da takibe alındı.

OTOBÜSTEKİ 50 YOLCUYA ULAŞILMAYA ÇALIŞILIYOR



Ereğli Kaymakamlığı ve İlçe Sağlık Müdürlüğü, çiftin yolculuk yaptığı otobüsteki 50 yolcuya ulaşmaya çalışıyor. Yetkililer, tedbir amaçlı diğer yolculara ulaşıp, sağlık taraması yapılacağını duyurdu.

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