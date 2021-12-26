İstanbul Güngören'de tramvay yolunda kaza

İstanbul Güngören'de tramvay yolunda iki araç çarpıştı. Kazaya karışan araçlardan biri tramvay yoluna devrildi. Bir sürücünün yaralandığı kaza nedeniyle Bağcılar Güngören arası tramvay seferleri yapılamıyor.

Haberler - İHA 26.12.2021 - 10:55

İstanbul Güngören'de tramvay yolunda kaza

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Olay, sabah saatlerinde Güngören tramvay durağında yaşandı.

Tramvay yolunda seyreden Mehmet Cengiz yönetimindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan otomobile çarptı.

Kazanın şiddetiyle takla atan otomobil, tramvay yolunda yan yattı. Kazada sürücü yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar sağlık ekiplerine ve polise haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Kaza nedeniyle Bağcılar-Güngören arasında tramvay seferleri durduruldu. Ekiplerin aracın tramvay yolundan kaldırılması için çalışmaları sürüyor.

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