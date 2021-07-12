İstanbulkart ile HES kodu nasıl eşleştirilir?

Ocak ayından bu yana uygulanmaya devam eden HES kodu sistemi sayesinde İstanbul’da toplu ulaşıma “riskli” grupta yer alan kişilerin binmesi engelleniyor.

Peki, oldukça basit bir işlem olan HES kodu tanımlama nasıl yapılıyor?

İSTANBULKART HES KODU EŞLEŞTİRME (TANIMLAMA) NASIL YAPILIR?



Eşleştirme işlemi "istanbulkart.istanbul" sitesinden yapılabiliyor. Bu işlem için öncelikle bir HES kodu almanız gerekiyor.



Hayat Eve Sığar uygulaması ya da SMS üzerinden aldığınız HES Kodunu ve kişisel bilgilerinizi

https://kisisellestirme.istanbulkart.istanbul sitesindeki gerekli alanlara doldurarak İstanbul kartınızı hes kodunuz ile tanımlayabilirsiniz.



Eğer İstanbulkart Mobil kullanıcısı iseniz uygulamaya ilk girişte gerekli yönlendirmelerle birkaç adımda tanımlamanızı yapabilirsiniz.