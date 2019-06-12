İstanbul'un iki ilçesi ile Yalova için sağanak ve dolu uyarısı

İstanbul'un Pendik ve Tuzla ilçeleri ile Yalova çevrelerinde kuvvetli sağanak ve dolu yağışı tahmin ediliyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, İstanbul'un Pendik ve Tuzla ilçelerinin yanı sıra Yalova ve çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanakla birlikte yerel dolu yağışı etkili olacak.



Akşam üstüne kadar sürmesi öngörülen yağışla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.



Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden de yapılan açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:



"Son radar verileri ve tahminlere göre, İstanbul'un Pendik ve Tuzla ilçelerinde önümüzdeki 1 saat süresince kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla birlikte yerel dolu yağışı beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."