İttifak içinde 'üçlü ittifak' formülü

Seçim kararının Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından ittifaklar arasında da yoğun trafik devam ediyor. Muhalefet kanadında cumhurbaşkanı seçimini kazanmak ve TBMM'de çoğunluğu yakalayabilmek adına formül arayışı devam ediyor. Saadet, Gelecek ve Deva partilerinin belirlenen bir partinin ambleminde ortak listeyle seçimlere gireceği ifade ediliyor.

İttifak içinde 'üçlü ittifak' formülü
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, 14 Mayıs'ta sandığa gidecek. Seçim tarihinin açıklanmasıyla partilerin seçim hazırlıkları da hız kesmeden devam ediyor.

Millet İttifakı'nda da seçimlere yönelik çalışmalar da sürüyor.

Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmak ve Mecliste çoğunluğu yakalayabilmek adına formül aranıyor.

ÜÇ PARTİ ORTAK LİSTEYLE SEÇİME GİRECEK

Onlardan biri, "İttifak içinde ittifak" formülü...

Saadet Partisi Genel Başkanı tarafından kamuoyuyla paylaşılan formüle göre, Saadet, Gelecek ve Deva Partileri, Millet İttifakı'ndan ayrılmayacak.

Ancak üç siyasi parti belirlenen bir partinin ambleminde ortak listeyle seçimlere girecek.

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Edinilen bilgiye göre, 3 parti arasında ortak liste için görüşme trafiği devam ediyor.

Masadaki diğer seçenek ise, Millet İttifakı'ndaki partilerin en az 41 ilde, kendi amblemleriyle seçime girmeleri, diğer illerde ise tek liste hazırlamaları olarak ifade ediliyor.

KILIÇDAROĞLU'NDAN HÜSEYİN BAŞ'A ZİYARET

Öte yandan gözler bir yandan da Kılıçdaroğlu'nun siyasi partilere gerçekleştireceği ziyarete çevrildi.

Edinilen bilgiye göre, Kılıçdaroğlu cuma günü, Bağımsız Türkiye partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş'ı ziyaret edecek.

HDP ve Memleket Partisi ile yapılması planlanan görüşmelerin takvimi ise henüz netleşmedi.

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