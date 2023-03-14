İttifak içinde 'üçlü ittifak' formülü

Edinilen bilgiye göre, 3 parti arasında ortak liste için görüşme trafiği devam ediyor.



Masadaki diğer seçenek ise, Millet İttifakı'ndaki partilerin en az 41 ilde, kendi amblemleriyle seçime girmeleri, diğer illerde ise tek liste hazırlamaları olarak ifade ediliyor.

KILIÇDAROĞLU'NDAN HÜSEYİN BAŞ'A ZİYARET

Öte yandan gözler bir yandan da Kılıçdaroğlu'nun siyasi partilere gerçekleştireceği ziyarete çevrildi.

Edinilen bilgiye göre, Kılıçdaroğlu cuma günü, Bağımsız Türkiye partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş'ı ziyaret edecek.

HDP ve Memleket Partisi ile yapılması planlanan görüşmelerin takvimi ise henüz netleşmedi.