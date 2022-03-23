İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: Yaptırımlar Rusya'yı onlarca yıl geriye götürdü

Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasına, ölüm yıl dönümü öncesinde eski BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nu rahmet ve minnetle anarak başladı.



Geçen cuma günü Çanakkale Zaferi'nin 107. yılını idrak ettiklerini anımsatan Akşener, her nedense milli günlere denk gelen cuma namazı hutbelerinde Diyanet İşleri Başkanlığı yönetiminin aklına Atatürk'ün gelmediğini, hutbelerde Atatürk'ün anılmadığını söyledi.



Diyanet İşleri Başkanlığının, hutbelerde Atatürk'ün adını anmamak için özel bir çaba harcadığını öne süren Akşener, "Küffara karşı serden geçen aziz ecdadımıza herkesten önce sizin vefa göstermeniz gerekmez mi? Ay yıldızlı bayrağımız, Türk yurdunun üzerinde ilelebet dalgalanabilsin diye göğsünü siper eden istiklal kahramanlarına bir Fatiha'yı çok görmek ayıp değil mi? Gazi Mustafa Kemal'in adını anmamak her şeyden önce mukaddesatımıza aykırı değil mi? Yazıklar olsun." diye konuştu.



"PROJEYE DEĞİL RANTA KARŞIYIZ"



Meral Akşener, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışının yapıldığına işaret ederek, projeye değil, ranta karşı olduklarını belirtti. İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Çünkü o rant, devletin hazinesinden çıkıyor. Milletimizin helal parası, haramzadelerin cebine indiriliyor. Çalışanlarımız, emeklilerimiz, esnafımız, çiftçilerimiz, milyonlarca vatandaşımız, pahalılıkla, yoklukla, yoksullukla mücadele ederken bay kriz, proje görünümlü tezgahlar üzerinden milyonlarca doları rantın beş atlısına bir çırpıda ödüyor. Pandemide vatandaşına iki yılda layık gördüğü nakit desteğin katbekat fazlasını o rant çetesinin tek bir üyesinin cebine aynı gün koyuveriyor. İşte bizim karşı olduğumuz şey bu soygundur. Bizim karşı olduğumuz şey, millet hazinesine el uzatılması, adaletsizlik ve bu haksızlıktır"

Çanakkale'de adalar hariç iki yaka arasında feribotların günde 7 bin araç taşırken, bu köprüye günlük 45 bin araç garantisi verildiğini dile getiren Akşener, şunları kaydetti:



"Şaka gibi ama maalesef gerçek. Bu matematik üstadı arkadaşlar günde 45 bin, yılda 16,5 milyon araçlık garanti verdiler. Yani müteahhit firmalara yıllık 246 milyon avroyu garanti ettiler. Bitmedi, sözleşmeyi imzaladıkları gün avro 4 lira 80 kuruştu. Bugünse 16 lira 40 kuruş. Daha inşaat devam ederken maliyet 3,5 kat arttı"



ADANA'DAKİ OLAYLAR



Bugün Türkiye'de ne modern bir devletten ne de eşit vatandaşlıktan bahsedemeyeceklerini iddia eden Akşener, Adana'daki olayları hatırlattı.



İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, konuşmasına şöyle devam etti:



"Bunun çok acı bir örneğine geçtiğimiz günlerde Adana'da şahit olduk. Biliyorsunuz Sayın Erdoğan, başörtülü bacıları konusunda çok hassastır. Her fırsatta başörtülü kadınlarımızın hakkından, hukukundan bahseder. Biz sanıyorduk ki Sayın Erdoğan için bu ülkenin tüm dindar kadınları birer kız kardeştir. Meğerse işin aslı öyle değilmiş. Meğerse başörtülü olmak, dindar olmak, Müslüman olmak, Sayın Erdoğan'ın bacısı olmak için yeterli bir kriter değilmiş. İşte biz Adana'da tüm çarpıcılığıyla aslında bu gerçeği gördük.



"BAĞIMSIZLIĞA İNANAN BİR MİLLETİN KAYBETMESİ MÜMKÜN DEĞİLDİR"



Rusya'yı örnek gösteren Akşener, şu düşünceleri dile getirdi:



"Kiev'in, 48 saat içinde düşmesini bekleyenler, neredeyse bir ayını dolduracak bir savaşın içindeler. Ukraynalılar, çok zor koşullarda gösterdikleri mücadeleyle tüm dünyaya iki temel tarihsel gerçeği hatırlatıyor. Birinci gerçek; saldırgan, maddi açıdan ne kadar güçlü olursa olsun bağımsızlığa inanan ve bu uğurda mücadele eden bir milletin kaybetmesi mümkün değildir.



İkinci gerçek ise devleti kendiyle eş gören bir tiranlığın akıl ve uzmanlık gereken konularda mutlaka işleri batıracağıdır. Çünkü tiranların gerçeklik algıları bozuktur. Tiranlıklarda kimsenin gerçekleri söylemeye cesareti yoktur. Tiranların da zaten o gerçeklere ihtiyacı yoktur. Onların yalaka danışmanlara, partizan bürokratlara ihtiyaçları vardır. Bu yüzden de ne kendi milletlerine ne de insanlığa yarar sağladıkları görülmemiştir."

"YAPTIRIMLAR RUSYA'YI ONLARCA YIL GERİYE GÖTÜRDÜ"



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de bu yolda emin adımlarla yürüdüğüne işaret eden Akşener, uluslararası yaptırımların, Rusya'yı bir anda onlarca yıl geriye götürdüğünü, adeta dünyadan yalıtılmış bir açık hava hapishanesine dönüştürdüğünü belirtti.



Akşener, "Devlet kurumsal yolundan bir kere ayrılınca gerisi de çorap söküğü gibi gelir. Sizden hesap soracak kimse olmadığı zaman ülkeyi babanızdan miras kalan bir dükkan gibi görürsünüz. Vatandaşınızı köleleştirmeye çalışır ülkenizi de pazarlanacak bir kupon arazi olarak görmeye başlarsınız. İşte Sayın Erdoğan ve arkadaşlarının düştüğü durum da tam olarak budur." görüşünü savundu.