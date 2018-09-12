İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu, yerel seçimler için ittifak düşünmediklerini söyledi.

Başkanlık divanı sonrası açıklamalarda bulunan Kavuncu, Kılıçdaroğlu'nun İYİ Parti, Saadet Partisi ve HDP ile bir araya gelerek tek aday çıkarabileceklerine yönelik açıklamasını değerlendirdi.

''Biz yerel seçimlere tek başımıza katılacakmışız gibi tüm hazırlıklarımızı yapıyoruz" diyen Kavuncu, şunları kaydetti:

"Gündemimizde yerel seçimlerle ilgili olarak bir ittifak çalışması yok. Ancak gündemimizde olması şu anlama gelmiyor; böyle bir ihtiyaç tezahür ederse, kamuoyundan bu konuda böyle bir baskı olur ya da böyle bir teklif gelirse, bu partinin ilgili kurullarında değerlendirilir.

Ancak şu an gündemimizde böyle bir şey yok. Hem il, hem ilçe teşkilatlarımızda 31 Mart'taki yerel seçimlerle alakalı çok sıkı ve ciddi bölgenin, yörenin içerisinde tanınan kendini ön plana çıkarmış adayların tespiti anlamında çalışmalarımız var."



Kavuncu, yerel seçimlerle ilgili projelerinin adının 'İYİ'lik Kervanı Yola Çıkıyor' olacağını açıkladı.

"HER KESİM NASİBİNİ ALIYOR"

Ekonomik gelişmelere de değinen Kavuncu, Türkiye'nin döviz kurlarındaki büyük artışın tetiklemesiyle, derin bir ekonomik krize sürüklendiğini söyledi.

Kavuncu, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

''Bundan sırasıyla tüm kesimler nasibini almaya başladı. Firmalar iflas ediyor, her alanda fiyatlar yükseliyor, işsizlik artıyor. Zaten halkımız, iktidarın verdiği sözlere rağmen piyasaların hala düzelmemesi ve art arda gelen zamlarla, durumun vahametini yavaş yavaş anlamaktadır. Dün açıklanan büyüme rakamlarına bakıldığında, büyümenin temel belirleyicisi, ne yazık ki yine üretim artışı sağlayacak yatırımlar değil, devletin ve vatandaşımızın tüketim harcamaları olmuştur. Ekonomi büyürken, tarım sektörümüzün yüzde 1,5 küçülmüş olması ise ülkemizi tarımda dışa bağımlı hale getiren bu hükümet için büyük bir utanç kaynağıdır. Dün açıklanan 'fonsuz' varlık fonu yeni yönetim kurulunda, başkanlığın cumhurbaşkanına, başkan vekilliğinin damada verilmesiyle adeta mülkün bir aileye kaydığı hissini vermektedir. Felaket tellallığı yapmak istemiyoruz, ancak milletimize doğrular anlatılmıyor."



SURİYE POLİTİKASI İFLAS ETTİ

7 Eylül’de Tahran’da yapılan Erdoğan-Putin-Ruhani zirvesini değerlendiren Kavuncu, ''Türkiye’nin genelde Ortadoğu, özelde Suriye politikalarının iflasının belgelendiği bir toplantı olmuştur" değerlendirmesinde bulundu.