İYİ Parti'de devir teslim töreni

Yerel seçimlerde istedikleri sonucu elde edemeyen İYİ Parti'de genel başkan değişti.



Genel Başkan seçilen Müsavat Dervişoğlu, görevi Meral Akşener'den teslim aldı.



"Sadece bir koltuk devralmıyorum." diye konuşan Dervişoğlu, "Bu ülküyü teslim alıyorum. Onu da bir bayrak gibi teslim alıyorum." dedi.



Dervişoğlu, bayrağı daha yükseğe taşımanın sözünü verdi.



AKŞENER'DEN VEDA MESAJI



İlginç bir kongre olduğunu dile getiren Akşener, "Biz kurultayda ilki başardık. Bütün bunlara bakılınca kurumsallığı oluşmuş bir partiyiz." dedi.



Bundan sonra kurultay yolunun açılacağını da sözlerine ekleyen Akşener, "Ben genel başkanımıza sandalyeyi devretmiyorum. Bir birikim devrediyorum." dedi.



