İYİ Parti'den Çin Büyükelçiliği'ne siyah çelenk

İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yetkin Öztürk ve partililer, Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği önünde bir araya geldi.

''Barın Katliamı''nın 31'inci yılı dolayısıyla sosyal medyadan paylaşım yapan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a yönelik Twitter'dan açıklamada bulunan Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne tepki gösterildi.

''TÜRK'E PARMAK SALLAMADAN ÖNCE ÇİN SEDDİ'NE TEKRAR BAKMALARINI TAVSİYE EDERİZ''

İYİ Parti İl Başkanı Öztürk açıklamasında şunları kaydetti:

"Pekin yönetimi devletimizin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne karşın bir meydan okumaya girişmiştir. Bilinmelidir ki Türkiye, Birleşmiş Milletler'in kurucu metnine sadık kalmak suretiyle söz konusu metinde yer alan temel ilkeler olan devletlerin egemen eşitliği, toprak bütünlüğü ve içişlerine karışmama ilkelerine sadakat noktasında sicili en temiz devletlerdendir. Partimizi ve genel başkanımızı hedef alarak Türkiye'ye yönelik savrulan tehditlere karşı sessiz kalmamız mümkün değildir. Devletimizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğü hiçbir devletin küstahlığına malzeme edilmeyecek ölçüde kutsalımızdır.

Dolayısıyla insan hakları ve özgürlüklerini hiçe sayan, Doğu Türkistan Türklerine karşı sistematik bir şekilde insanlık suçu işleyen Pekin yönetiminin diplomatik lisana aykırı bu küstahlığını en yüksek perdeden kınadığımızı kamuoyuna ilan ederiz. Pekin yönetimini aklını başına almaya davet eder muhatabının Ankara ve yüce Türk milleti olduğunu hatırlatır ve Çinli diplomatlara kadim Türk tarihini yeniden okumalarını, Türk’e parmak sallamadan önce Çin Seddi'ne tekrar bakmalarını tavsiye ederiz."



Yetkin Öztürk'ün basın açıklaması yapmasının ardından partililer, Çin Büyükelçiliği önüne, üzerinde ''Burası Ankara'' yazılı siyah çelenk bıraktı.