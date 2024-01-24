İYİ Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Buğra Kavuncu

Son dakika haberi! İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu.

Akşener, Meclis Genel Kurulu'nda onaylanan İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün katılımına ve evet oyu veren CHP'ye sert tepki gösterdi.



"NATO’nun genişleme sürecini ülkemizin güvenlik mimarisi bakımından önemli bulsak da Türkiye’nin çıkarları, onuru ve saygınlığı bizim için her şeyden önemliydi." diyen Akşener, "'İktidar ile hizalanmayacağız.' diyenlerin 'AK Parti’yle aynı bildiriye imza atmayız.' diyenlerin iktidarla birlikte aynı vahim yanlışa, şaşırtıcı bir uyum içerisinde el kaldırışlarına şahit olduk.

İBB BAŞKAN ADAYI BELLİ OLDU

Akşener, yerel seçimlere ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının Buğra Kavuncu olduğunu açıkladı.

BALIKESİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI: TURHAN ÇÖMEZ

Balıkesir Belediye Başkan adayının da Turhan Çömez olarak açıklayan Akşener, Sincan Belediye Başkan adayı da Fatih Koca olarak duyurdu.

Akşener'in açıklamaları şöyle:



İsveç’in, NATO’ya katılım protokolü İYİ Partimizin, “hayır” oyuna rağmen Cumhur İttifakı ve CHP oylarıyla maalesef kabul edildi. Böylece milli güvenliğimiz için talep ettiğimiz hususlar henüz yerine getirilmemiş muhataplarımız tarafında kabul edilebilir adımlar, henüz atılmamış olduğu halde ülkemizin elindeki, çok önemli bir koz adeta bir muammayla elimizden uçup gitmiş oldu.



Biz, İYİ Parti olarak bu konuda daha en başından beri ne söylediysek milletimize ne söz verdiysek onun savunucusu olduk. Hem Dışişleri Komisyonu’nda hem de Genel Kurul’da Türk milletinin, çıkarları için tutarlı ve akılcı bir yöntemin işletilmesi için uğraştık.

Çünkü NATO’nun genişleme sürecini ülkemizin güvenlik mimarisi bakımından önemli bulsak da Türkiye’nin çıkarları, onuru ve saygınlığı bizim için her şeyden önemliydi.



Ancak, öyle bir oylama yaşadık ki adeta, bir turnusol kağıdı niteliğindeydi. Bir tarafta madde madde şartlar açıklayıp bol keseden atanların içerde efelenip dışarda sus pus olanların daha önce, nicesine şahit olduğumuz, tornistanlarını izledik.



Diğer taraftaysa “İktidar ile hizalanmayacağız.” diyenlerin “AK Parti’yle, aynı bildiriye imza atmayız.” diyenlerin iktidarla birlikte, aynı vahim yanlışa, şaşırtıcı bir uyum içerisinde el kaldırışlarına şahit olduk.



İsveç meselesinde bu tavrı ortaya koyanlar tıpkı Rahip Bronson rezaletinde ve Kaşıkçı davasında olduğu gibi bir kıskaç siyasetini, yine milletimize dayatmış oldular. Terörle mücadele tezkeresini, sakıncalı bulup, “hayır” diyenler de teröre alan açanları, NATO’da müttefikimiz yapmakta en küçük sakınca görmediler.

EMEKLİ MAAŞI TEPKİSİ



Tam 3 yıldır; “Emekli maaşlarını, asgari ücretle eşitleyin.” çağrısını yapıyoruz. Ama bu 3 yılın sonunda bırakın iktidar tarafından bir adım atılmasını emeklilerimiz için her geçen gün daha da kötüleşen bir tabloyla karşı karşıyayız.



2002 yılında, en düşük emekli maaşı, asgari ücretin 1.3 katıyken bugün, yüzde 60'ına düştü. 10 yıl önce asgari ücret 850 lirayken en düşük emekli maaşı 1050 liraydı.Bugün ise asgari ücret 17 bin liraya çıktı ama en düşük emekli maaşı 10 bin lirada kaldı. Daha 10 yıl önce asgari ücretin yüzde 24 üzerinde maaş alan emeklilerimiz bugün, asgari ücretlinin neredeyse yarısı kadar maaş alıyor.



SEÇİM MESAJI



İYİ Belediyecilikle birlikte belediyelerde hırsızlık, yolsuzluk, rantçılık devri son bulacak!



Onun yerine tarımda, sanayide, kalkınmada, İYİ Belediyecilik modeli konuşulacak. Eğitimde, sağlıkta, İYİ Belediyecilik modeli konuşulacak. Şehircilikte, ulaşımda, İYİ Belediyecilik modeli konuşulacak. Teknolojik dönüşümde, engelsiz erişimde, İYİ Belediyecilik modeli konuşulacak. İYİ Belediyecilik’le birlikte milletimizin sonuna kadar hak ettiği mutlu, huzurlu ve yaşanabilir şehirler konuşulacak! Hazır olun 1 Nisan’dan sonra artık İYİ Parti iktidarının ayak sesleri konuşulacak!