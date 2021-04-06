İzmir Körfezi'nde oltaya ceset takıldı

İzmir'in Konak ilçesinde, kıyıdan balık avlayan bir kişinin denize bıraktığı oltaya erkek cesedi takıldı. Yapılan incelemede cesedin 3 gündür kayıp olarak aranan kişiye ait olduğu belirlendi.

İHA - Anadolu Ajansı 06.04.2021 - 16:56

İzmir Körfezi'nde oltaya ceset takıldı

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İzmir'in Konak ilçesi Göztepe Yelkenli İskele mevkisinde balık tutmaya çalışan kişi, denize bıraktığı oltanın bir cisme takıldığını fark etti.

Oltayı çekerek kıyıya yaklaştıran kişi, denizde ceset bulunduğunu görünce polise haber verdi.

Deniz polisi tarafından kıyıya çıkarılan ve üzerinden kimlik çıkmayan ceset, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Yapılan incelemede cesedin 3 gündür kayıp olarak aranan Fikret Gezgin'e (42) ait olduğu belirlendi.

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