İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Memleket Partisi'nden istifa etti

İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada Memleket Partisi'ni eleştirdi, partiden istifasını duyurdu.



''AYRIMCILIK YAPANLARA DİSİPLİN İŞLETİLMEDİ, GÖZ YUMULDU''

Açıklamasında ısrarlı uyarılarına rağmen ''Ben'' değil ''Biz'' olamadıklarını belirten Çelebi, şöyle devam etti:

''Kuruluş ilkelerine rotasına aykırı tutum ve söylemlerden, parti kurulları işletilmeyerek ortak akıl devre dışı bırakıldığından, partinin büyümesi azimle devam ettirilmediğinden, gençlerin dinamizmine ve heveslerine ket vurulduğundan, iftira üreten ve yayan, ayrımcılık yapan kişilere disiplin işletilmeyerek göz yumulmasından ötürü Memleket Partisi üyeliğinden istifa ediyorum.''

''PARTİMİZİN HER ÜYESİ AİLEMDENDİR''



Partinin kurucuları arasında yer aldığını anımsatan Çelebi, "Partimizin her üyesi ailemdendir. Hepsi başımın tacıdır. Azimli çalışmalarıma hepsi şahittir. Bu istifanın ardından sorunların çözümüne vesile olması dileklerimle başarılar diliyorum" ifadesini kullandı.