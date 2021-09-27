İzmir'de bariyerlere çarpan otomobil alev aldı: 1 ölü, 1’i ağır 3 yaralı

İzmir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil beton bariyerlere çaptıktan sonra alev aldı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Anadolu Ajansı - DHA 27.09.2021 - 04:01

İzmir'de bariyerlere çarpan otomobil alev aldı: 1 ölü, 1’i ağır 3 yaralı

İzmir'in Bornova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Karacaoğlan Mahallesi Kemalpaşa Caddesi'nde Emre A. idaresindeki 45 HB 7704 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu beton bariyerlere çaptıktan sonra alev aldı.

Savrulan otomobildeki sürücü ile yolcu olarak bulunan Erkan A. ve Yasin A. yaralanırken, Can Azad Yıldız (24) hayatını kaybetti.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Emre A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Yıldız'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

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