İzmir'de düzensiz göçmenlere operasyon: 35 otele baskın!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Umut tacirliği yaparak insanları kandıran, ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan düzensiz göçmen kaçakçılarına asla fırsat vermeyeceğiz. Gözümüz düzensiz göçmenleri barındıran konaklama yerlerinin üzerinde. Operasyonlara duraksamadan devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



Bakan Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı koordinesinde, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu, il göç idaresi müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Vergi Dairesi Başkanlığının katılımıyla "düzensiz göç" ile mücadele kapsamında, Konak'ın Basmane bölgesinde bulunan 35 otele yönelik "Kalkan-15" operasyonu düzenlendiği bilgisini verdi.



Operasyonlarda, "düzensiz göçmen olduğunu bildiği halde otelde konaklama imkanı sağlayan" 35 otele işlem yapılarak para cezası uygulandığını, yakalanan 40 düzensiz göçmenden 39'unun geri gönderme merkezine teslim edildiğini, 1'inin gözaltına alındığını belirten Yerlikaya, operasyonları gerçekleştiren emniyet mensuplarını tebrik etti.