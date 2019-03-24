İzmir'de, Menderes-Seferihisar Karayolu'nun Gümüldür mevkisinde Kubilay U. yönetimindeki otomobil, Bergüzan Bilgin'in kullandığı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan 7 kişi 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan Saime Er ve Fatma Er müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaza nedeniyle kontrollü olarak sağlanan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
İzmir'de feci kaza: 2 ölü, 5 yaralı
Anadolu AjansıTürkiye
İzmir'in Menderes ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
İzmir'de, Menderes-Seferihisar Karayolu'nun Gümüldür mevkisinde Kubilay U. yönetimindeki otomobil, Bergüzan Bilgin'in kullandığı otomobille çarpıştı.