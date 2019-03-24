İzmir'de, Menderes-Seferihisar Karayolu'nun Gümüldür mevkisinde Kubilay U. yönetimindeki otomobil, Bergüzan Bilgin'in kullandığı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan 7 kişi 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Saime Er ve Fatma Er müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle kontrollü olarak sağlanan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.