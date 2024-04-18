İzmir'de iki fabrikada yangın

Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı'nda bulunan Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'ndeki metal kaplama fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.



Büyüyen yangın daha sonra plastik fabrikasına sıçradı.



Çalışanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.



İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.



İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı.



Ekiplerin fabrikalardaki soğutma çalışmaları sürüyor.