İzmir'de kumar operasyonu: 186 kişi basıldı

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bornova'nın Gökdere ve Beşyol mahallelerinde bir süre önce kumar oynandığı için mühürlenen iki kahvehaneye yeniden baskın düzenledi.



Mühürlerin bozulduğu tespit edilirken, kahvehanelerdeki 186 kişi kumar oynarken yakalandı.



Kumar oynayanlara toplam 338 bin 334 liralık ceza kesildi. Kumar oynamada kullanılan malzemelere el kondu.



İşletme sahipleri İ.A. ve G.A. hakkında "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" ve "mühür bozmak" suçlarından adli işlem başlatıldı.



Diğer yandan, kumar oynarken yakalananlardan çeşitli suçlardan arama kaydı bulunduğu belirlenen 3 şüpheli, işlemler için karakola götürüldü.