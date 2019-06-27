İzmir'in Tire ilçesine bağlı Işıklı Köyü Başdere mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın makilik alanda hızla yayıldı.
Yerleşim alanlarını tehdit eden yangına Orman Bölge Müdürlüğüne ait 3 helikopter, 20 arazöz ve çevre ilçelerden itfaiye ekipleri müdahale etti.
Yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alınan yangında yaklaşık 2 hektarlık makilik alanın hasar gördüğü öğrenildi.
İzmir'de makilik alanda yangın
Anadolu AjansıTürkiye
İzmir’in Tire ilçesinde makilik alanda çıkan yangın havadan ve kavadan yapılan müdahale sonucu kontrol altına alındı.
İzmir'in Tire ilçesine bağlı Işıklı Köyü Başdere mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın makilik alanda hızla yayıldı.