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İzmir’de motosikletliler ve motokuryeler trafiğe çıkamayacak

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İzmir'de kuvvetli rüzgar nedeniyle motosikletliler, elektrikli scooter kullananlar ve motokuryelerin 3 Nisan saat 22.00'ye kadar trafiğe çıkmasına izin verilmeyecek.

Haberler - Anadolu Ajansı 01.04.2022 - 19:12

İzmir’de motosikletliler ve motokuryeler trafiğe çıkamayacak

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'de kuvvetli rüzgar nedeniyle motosikletliler ve motokuryelerin 3 nisan 22.00'ye kadar trafiğe çıkması yasaklandı.

İzmir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Yavuz Selim Köşger'in başkanlığında toplandı.

Toplantıda, meteorolojik verilerin değerlendirilmesi sonucu, kuvvetli rüzgar nedeniyle mağduriyet yaşanmaması için motosikletliler, elektrikli scooter kullananlar ve motokuryelerin bugün 17.30 ile 3 Nisan Pazar günü 22.00 arasında trafiğe çıkmaması kararlaştırıldı.

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