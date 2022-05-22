İzmir'de iki noktada çıkan orman yangınları kontrol altında

İzmir'de iki noktada çıkan orman yangınları kontrol altına alındı.



Gaziemir Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı Karaburun Orman İşletme Şefliği mıntıkası Gerence Körfezi civarında saat 15.30 sıralarında makilik alandan yangın ihbarı geldi. İhbar üzerine bölgeye 8 arazöz, 5 ilk müdahale aracı, 3 su tankeri, 1 dozer ve 1 helikopter sevk edildi.



Aynı saatlerde, Bergama Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı Dikili Orman İşletme Şefliği mıntıkası baraj mevkiinde de orman yangını ihbarı yapıldı. Bölgeye 2 helikopterin yanı sıra 10 arazöz ile 4 su tankeri sevk edildi.



Her iki bölgede de rüzgarın yoğun olması sonucu ekipler müdahale etmekte güçlük çekerken, havadan ve karadan büyük bir çaba ile gerçekleştirilen çalışmaların ardından her iki noktadaki yangın yaklaşık 3 saat içerisinde kontrol altına alınarak söndürüldü.



Bölgelerde soğutma çalışmalarına geçildiği öğrenildi.