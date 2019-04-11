İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı envanterinde bulunan 33 tablonun kaybolmasına ilişkin açılan dava, zaman aşımı gerekçesiyle düşürüldü.
İzmir 12. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz 6 sanıktan Kasım Ş., Meltem V. ve taraf avukatları katıldı.
Hakim, sanıklar hakkında "görevi kötüye kullanma" suçundan açılan kamu davasının zaman aşımı nedeniyle Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) ilgili maddesi gereğince düşürülmesine karar verdi.
Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Burhan Özfatura'nın başkanlığı döneminde kurum envanterine alınan 33 tablonun kaybolduğunun tespit edilmesi üzerine o dönem belediyede çalışan 6 sanık hakkında "görevi kötüye kullanma" suçundan cezalandırılmaları istemiyle dava açılmıştı.
İzmir'deki kayıp tablo davası zaman aşımına uğradı
Anadolu AjansıTürkiye
İzmir Büyükşehir Belediyesi envanterinde bulunan 33 tablonun kaybolmasına ilişkin yargılanan 6 sanığa ilişkin davanın "zaman aşımı" gerekçesiyle düşürülmesine karar verildi.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı envanterinde bulunan 33 tablonun kaybolmasına ilişkin açılan dava, zaman aşımı gerekçesiyle düşürüldü.