Jandarma harekete geçti: Dövüştürülen 2 köpek barınaktan çalındı

Bu sabah Niğde Belediyesi Hayvan Barınağı görevlileri, dövüştürülen 2 köpeğin çalındığını fark ederek şikayetçi oldu.



Barınağa gelen ekipler, hırsızlıkla ilgili soruşturma başlatt

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