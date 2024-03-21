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Jandarma harekete geçti: Dövüştürülen 2 köpek barınaktan çalındı

Niğde'de jandarma tarafından dövüştürülürken 2 köpeğe el konuldu. Köpekler teslim edildiği barınaktan çalınırken polis, hırsızlıkla ilgili soruşturma başlattı.

Jandarma harekete geçti: Dövüştürülen 2 köpek barınaktan çalındı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 10 Mart'ta merkeze bağlı Gösterli köyünde dövüştürüldüğü bilgisi üzerine harekete geçti.

Adrese baskın yapan ekipler, 83 kişiyi suçüstü yakaladı. Dövüştürülen 2 köpek kurtarılarak hayvan barınağına teslim edildi. 83 şüpheliye, kumar oynamak suçundan 533 bin 275 TL para cezası kesildi.

Jandarma harekete geçti: Dövüştürülen 2 köpek barınaktan çalındı - 1

Bu sabah Belediyesi Hayvan Barınağı görevlileri, dövüştürülen 2 köpeğin çalındığını fark ederek şikayetçi oldu.

Barınağa gelen ekipler, hırsızlıkla ilgili soruşturma başlatt

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