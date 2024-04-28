Eskişehir’in güney ilçelerinde kuvvetli yağış bekleniyor

Meteoroloji 3’üncü Bölge Müdürlüğü’nün yayınlamış olduğu hava tahmin raporuna göre, Eskişehir’in güney ilçeleri olan Seyitgazi, Han, Çifteler, Mahmudiye, Sivrihisar ve Günyüzü’nde gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Ani sel baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtınanın yanı sıra ulaşımda aksamaların meydana gelmesi bekleniyor. Belirtilen sağanak yağışın saat 16.30-19.30 saatleri arasında olması öngörülüyor.