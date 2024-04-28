Eskişehir’in güney ilçelerinde kuvvetli yağış bekleniyor

Eskişehir’in güney ilçelerinde kuvvetli yağış beklenirken, vatandaşlar ani sel baskını, yıldırım, dolu ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı uyarıldı.

Eskişehir’in güney ilçelerinde kuvvetli yağış bekleniyor

3’üncü Bölge Müdürlüğü’nün yayınlamış olduğu hava tahmin raporuna göre, ’in güney ilçeleri olan Seyitgazi, Han, Çifteler, Mahmudiye, Sivrihisar ve Günyüzü’nde gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Ani sel baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtınanın yanı sıra ulaşımda aksamaların meydana gelmesi bekleniyor. Belirtilen sağanak yağışın saat 16.30-19.30 saatleri arasında olması öngörülüyor.

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