İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir suç örgütünün sahte döviz ve Türk Lirası basarak bunları ülke genelinde özellikle yabancı turistlerin yoğun olduğu bölgelerde piyasaya süreceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.



Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin kimliklerini tespit etti.



Jandarma ekipleri, Avrupa ve Anadolu yakalarında 4 farklı adrese, eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda suç örgütü lideri olduğu iddia edilen N.Y. ile yardımcısı H.P. sahte 500 bin dolarla B.T. ve I.İ. sahte 76 bin Türk Lirası'yla B.İ ise turistlerin yoğun olduğu Sultanahmet'te sahte 250 bin dolarla yakalandı.



Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.