Kabine toplantısı bitti | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Salgın yeniden kontrol altında

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı 4 saat sürdü.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnafa iki grup halinde destek sağlanacağını, birinci gruptaki 235 bin esnafa 5 bin lira hibe ödemesi yapılacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

''Ramazan ayı boyunca uyguladığımız tam kapanma ve kısıtlamalarla salgını büyük ölçüde kontrol altına aldık. Kabine toplantımızda 1 Haziran'dan sonra başlayacak kademeli normalleşme adımlarının ikinci aşamasını da görüştük. Önümüzdeki günlerde bu konunun detaylarını paylaşacağız.

Aşı faaliyetlerine tedarik programının el verdiği ölçüde hız veriyoruz. Salgının süresi uzadıkça tahmamüllerin azaldığını, sabırların tükendiğini biliyoruz. Bundan sonra bu kadar kapsamlı tedbirlere ihtiyaç olmayacağını umut ediyorum.

Turizm sektörümüzü ayakta tutmak için ayrıca çabaladık. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza hibe ödemesi yaptık. Yaklaşık 645 bin emeklimizin maaşını bin 500 liraya çıkardık.

ESNAFA HİBE DESTEĞİ

235 bin esnafa 5 bin TL hibe desteği verilecek.



İlk grup esnafımıza bir kere olmak üzere, 5 bin TL hibe verilecek. Bu grupta kahvehane, kafe, çay bahçesi, düğün salonları, kantinler, kırtasiyeler, hamam yer alıyor.

Toplam 1 milyon 150 bini aşkın işletmemizi kapsayan gruptaki vatandaşlarımıza bir defaya mahsus 3 bin lira hibe ödemesi vereceğiz. İki ayrı grup halinde 1 milyon 384 binden fazla esnaf ve sanatkarımıza 4 milyar 622 milyon liralık kaynağı karşılıksız olarak veriyoruz.

ÇAY ALIM FİYATI 4 TL OLDU

Kuraklıktan zarar gördüğü belirlenen çiftçilerimizin Ziraat Bankasına veya Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçları ertelenecektir. Bakliyat alım fiyatlarımız ton başına kırmızı mercimekte 5 bin lira, yeşil mercimekte 4 bin 150 lira, nohutta ise 4 bin 50 lira olarak belirlenmiştir.

Bu yıl için yaş çay alım fiyatı kilo başına 3,87 liraya, destekleme ile birlikte 4 liraya yükseltilmiştir. Ton başına sert ekmeklik buğday alımfiyatını 2 bin 250 liraya, arpa alım fiyatını 1750 liraya yükseltiyoruz.

Ton başına hububatta 275 lirayı, bakliyatta ise 910 lirayı bulan prim ve destekler verilerek üreticilerimizin giderlerine katkı sağlanacak. Açıkladığımız alım fiyatları, diğer kamu kurumları için de referans fiyat olacak, farklı fiyatlandırma yapılmayacak.

PKK'nın Suriye sorumlusu öldürüldü. MİT'in sürdürdüğü çalışmalar neticesinde PKK'nın Suriye sorumlusu Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirildi.

Gara Operasyonu sırasında 13 masum insanımızın şehit edilmesi talimatını verenlerden biri yine bu teröristtir.

Etkisiz hale getirilen Sofi Nurettin'in durumu, PKK/KCK ile PYD/YPG'nin aynı örgüt olduğu gerçeğini inkarı mümkün olmayacak şekilde ortaya koymuştur.

Bu ülkeye ihanet eden, kurşun sıkan, insanımıza zarar veren, vatanımızın bütünlüğüne, milletimizin birliğine, devletimizin bekasına tehdit oluşturan herkesi aynı akıbetin beklediğini hatırlatıyorum.

Yürüttüğümüz kararlı mücadele ile suç örgütlerini milletin başına musallat olmaktan çıkardık.

En büyük üzüntümüz, ülkemizde hala çetelerden medet umacak kadar zavallılaşan, küçülen haysiyet fukarası kişiliklerin olduğunu görmektir.

Terör örgütleri gibi suç çeteleri de zehirli bir yılan gibidir. Onlarla aynı çuvala girerseniz daha sonra başınıza geleceklere rıza göstermiş olursunuz.



Bugün tekrar hatırlatıyorum, 84 milyon hep birlikte Kudüs nöbetimizi devam ettiriyoruz, devam ettireceğiz.

Biden'ın İsrail'e 850 bin silah onayını gördük. lafa gelince silahsızlanmadan söz ediyorlar. Sayın Biden Gazze'ye orantısız saldırıda kanlı ellerinizle tarih yazıyorsunuz."