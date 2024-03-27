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Kabine Toplantısı ne zaman? Bakanlar Kurulu toplantısı tarihi merak ediliyor

Son olarak 4 Mart'ta yapılan Kabine Toplantısı'nın yeni tarihi sorgulanıyor. Kabine Toplantısı'nda iç ve dış siyasette öne çıkan başlıklar değerlendirilecek. Öte yandan kamuya öğretmen ataması, taşeron işçilere kadro ve 3600 ek gösterge gibi konularda da gelişme olup olmayacağı da toplantı öncesi merak ediliyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman? Kabine gündeminde neler olacak?

Kabine Toplantısı ne zaman? Bakanlar Kurulu toplantısı tarihi merak ediliyor

Cumhurbaşkanı liderliğinde Toplantısı'nın ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Milyonları ilgilendiren kritik toplantı öncesi, toplantının tarihinin yanı sıra toplantıda ele alınacak konular da merak ediliyor.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı tarihi henüz belli olmadı.

Son Kabine Toplantısı 4 Mart'ta gerçekleşti.

Konuyla ilgili açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

KABİNE TOPLANTISI'NIN GÜNDEMİ

Kabine toplantısında enflasyonla mücadele ve bu kapsamda atılacak adımlar ele alınacak.

Terörle mücadele, Gazze'deki son durum ve öğretmen atamaları Kabinenin diğer başlıkları arasında olacak.

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