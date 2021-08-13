Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak?

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Türkiye gündeminde yer alan başta covid-19 pandemisine ilişkin konularla ilgili görüşmelerin yapılıp karara bağlandığı Kabine Toplantısı'nın 2 Ağustos tarihinde yapılması planlanıyordu.

Yangın olayları sebebiyle ileri bir tarihe ertelenen yeni kabine toplantısının, 16 Ağustos Pazartesi günü yapılacağı öngörülüyor.



Cumhurbaşkanı Erdoğan okullarda yüz yüze eğitime geçişle ilgili ayrıntıların bu tarihte gerçekleştirilecek kabine toplantısında değerlendirileceğini de duyurdu ve şu sözleri söyledi:

"Kabine toplantısında yeni Milli Eğitim Bakanımız bize sunumunu yapacak, bu da o konular arasında yer alıyor. Temennimiz yüz yüze eğitime geçebilmek. Bu konuyla ilgili Mahmut Bey hazırlıklarını bu istikamette yapmışsa ve gerçekten okullarımızı açalım diyorsa biz de Kabine olarak bu işe ikna olursak hayırlı olsun deriz."

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