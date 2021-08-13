Diyarbakır'da 19 yaşındaki genç corona virüsten hayatını kaybetti
Corona virüs yoğun bakımlarında yatan hastaların yüzde 95'i aşısız olduğu belirtiliyor. Üstelik yaş ortalamasının da giderek düştüğü de söyleniyor. Diyarbakır'da 19 yaşında bir genç virüs nedeniyle hayatını kaybetti. 19 yaşındaki gencin aşı olmadığı belirtlendi. Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Uzmanı Doç. Dr. Hakan Akelma son günlerde kaybettiği genç hastaları anlattı.
Abone ol
Paylaş
NTV Haber 13.08.2021 - 11:31| Son Güncelleme : 13.08.2021 - 11:40
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.