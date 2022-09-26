Kabine toplantısı sona erdi | Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal konut projesi için tarih verdi

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Cumhurbaşkanlığı kabinesi Beştepe'de toplandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantı yaklaşık 2,5 saat sürdü.



Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

''Yeni eğitim ve öğretim döneminin açılışını Sancaktepe'de gerçekleştirdik. Eğitime verdiğimiz önemi görmekten gurur duyuyoruz.

TOKİ'DE BAŞVURU 5 MİLYONA DAYANDI

''İlk evim iş yerim' kampanyasında talep toplama süreci önümüzdeki ayın sonuna kadar devam edecek. Başvuru sayısı şimdiden 5 milyona dayanan bu kampanya Türkiye'nin bu zamana kadar en büyük sosyal atılımı olacak. Projenin 5 bin konutluk ilk diliminin temelini 25 Ekim'de atıyoruz. İki yıl içerisinde 250 bin sosyal konut tamamlanacak ardından bunu 500 bine çıkaracağız.

Eser ve hizmette bizimle yarışamayanların yalan üzerine kurduklarıyla kampanyamızı karalamaya çalıştıklarını görmekten hüzün duyuyoruz.

Yüksek öğrenim yurtlarında ilk yerleştirmede dahi yüzde 80'lik bir talep karşılama oranını yakaladık.

KYK BESLENME YARDIMI ARTTI

KYK yurtlarında kalan öğrencilerimize beslenme yardımını 25 liradan 60 liraya çıkarıyoruz. Üniversite öğrencilerimize doyurucu bir yemek sunmak için uğraşıyoruz.

Rusya-Ukrayna savaşında her iki tarafla diyaloğu sürdürerek pek çok diplomatik başarıya imza attık. Şanghay İşbirliği Teşkilatı ile ilişkilerimizi daha derinleştirmek istiyoruz.







